Endlich geschafft, De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV?

Die technische Analyse der Dsv A-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1143 DKK um 9 Prozent unter dem GD200 (1256,06 DKK) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 1191,33 DKK. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -4,06 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Dsv A-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 92,5 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 72,51, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Dsv A-Aktie mit einer Rendite von -6,53 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 13,14 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV-Analyse.

De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...