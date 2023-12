Endlich geschafft, DeTai New Energy?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Detai New Energy ist laut einer aktuellen Analyse überwiegend negativ. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie derzeit bei 0,01 HKD verzeichnet, was als positiv eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,011 HKD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +10 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,01 HKD, was ebenfalls einem positiven Signal von +10 Prozent entspricht. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Gut".

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Detai New Energy bei -35,29 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die auf eine mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate von -3,51 Prozent kommt, liegt Detai New Energy mit 31,78 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Detai New Energy zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Detai New Energy somit mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.