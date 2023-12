Endlich geschafft, Daiko Denshi Tsushin?

Die Stimmung der Anleger und die technische Analyse von Daiko Denshi Tsushin weisen auf neutrale Bewertungen hin. Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Daiko Denshi Tsushin neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Daiko Denshi Tsushin derzeit +9,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +43,96 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Daiko Denshi Tsushin in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Daiko Denshi Tsushin gezeigt, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Daiko Denshi Tsushin liegt aktuell bei 75 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,08, was darauf hinweist, dass Daiko Denshi Tsushin weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält das Daiko Denshi Tsushin-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.