Endlich geschafft, Daihatsu Diesel Mfg.?

Die Anlegerstimmung gegenüber Daihatsu Diesel Manufacturing ist in den letzten Tagen überwiegend negativ. Laut einer Stimmungsanalyse basierend auf Diskussionen in sozialen Medien gab es insgesamt ein positiven und neun negativen Tage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ. Aus diesem Grund erhält Daihatsu Diesel Manufacturing von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Diskussionen in sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussion über Daihatsu Diesel Manufacturing wurde eine langfristig starke Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI). Der aktuelle Wert des RSI von Daihatsu Diesel Manufacturing beträgt 30,77, was als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen Wert von 30, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft diese aktuell bei 13,6 JPY, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 6,2 JPY liegt und somit einen Abstand von -54,41 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 5,52 JPY angenommen, was einer Differenz von +12,32 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Daihatsu Diesel Mfg.-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Daihatsu Diesel Mfg. jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Daihatsu Diesel Mfg.-Analyse.

Daihatsu Diesel Mfg.: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...