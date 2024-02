Endlich geschafft, Customers Bancorp?

Weitere Suchergebnisse zu "Customers Bancorp":

Die Kundenaktie hat in letzter Zeit eine positive Performance gezeigt, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 38,76 USD liegt und der aktuelle Kurs bei 53,51 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +38,05 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 53,12 USD, was einer Distanz von +0,73 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung der Stimmung der Anleger oder der Diskussionsintensität. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Bei der Dividendenrendite zeigt sich Customers mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,85 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat die Kundenaktie eine Performance von 61,26 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -1,99 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +63,26 Prozent im Branchenvergleich für Customers. Im Vergleich dazu hatte der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 3,25 Prozent im letzten Jahr, so dass Customers um 58,01 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.