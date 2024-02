Endlich geschafft, Covestro?

Weitere Suchergebnisse zu "Alumina":

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Covestro wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Covestro ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -5,2 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als negativ.

Verglichen mit anderen Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche hat Covestro in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 27,61 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -17,69 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +45,31 Prozent für Covestro, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Covestro beträgt 8, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 93. Dies deutet darauf hin, dass Covestro aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer positiven Einschätzung führt.