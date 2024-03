Endlich geschafft, Cousins Propertiesrporated?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cousins Properties Inc. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Cousins Properties Inc beträgt 22,05 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs bei 23,5 USD liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 23,32 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs ähnlich liegt. In Summe wird Cousins Properties Inc auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 3 Buy, 1 Neutral und 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 24,75 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der Aktienkurs zuletzt bei 23,5 USD notierte.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren zu Cousins Properties Inc war neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Betrachtung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einstufung bezüglich der Stimmung.

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Unternehmensinformationen.