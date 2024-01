Endlich geschafft, Countplus?

Die technische Analyse der Count-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,58 AUD verläuft. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie mit einem Kurs von 0,665 AUD gut abschneidet und einen Abstand von +14,66 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 0,66 AUD, was einer Differenz von +0,76 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Count-Aktie basierend auf diesen beiden Zeiträumen die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Count-Aktie lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung schließen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Wert führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. Nur an einem Tag wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während an drei Tagen neutral diskutiert wurde. In den letzten zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Count-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (43,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,33 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Count-Aktie auf Basis dieser Analyse ein "Gut" und eine "Neutral"-Einstufung in verschiedenen Bereichen.