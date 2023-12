Endlich geschafft, Concord New Energy?

Die Concord New Energy-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,56 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,88 Prozent liegt. Gemäß dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Concord New Energy von 0,65 HKD eine geringe Entfernung von -1,52 Prozent vom GD200 (0,66 HKD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,65 HKD auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Concord New Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,3 Prozent erzielt, was 21,52 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Concord New Energy-Aktie beträgt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Concord New Energy-Aktie in Bezug auf Dividendenrendite, technische Bewertung und Branchenvergleich als "Neutral" bzw. "Gut" eingestuft wird.