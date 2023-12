Endlich geschafft, Columbia Sportswear?

Der Aktienkurs von Columbia Sportswear verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,98 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um 1,81 Prozent, was zu einer Underperformance von -3,79 Prozent für Columbia Sportswear führt. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite bei -0,75 Prozent, wobei Columbia Sportswear um 1,23 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Columbia Sportswear. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Columbia Sportswear liegt derzeit bei 14,79, was 76 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 61. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" und unterbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Columbia Sportswear liegt bei 61,21, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 41,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich somit eine neutrale Bewertung der Aktie von Columbia Sportswear basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.