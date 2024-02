Endlich geschafft, Collabosration?

Die technische Analyse der Collabos-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 347,1 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 324 JPY, was einem Unterschied von -6,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 338,66 JPY wird analysiert, und da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch ist (-4,33 Prozent), ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt erhält die Collabos-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen zu Collabos veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um Collabos gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die relative Strength-Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Collabos-Aktie aktuell mit einem Wert von 81,4 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25 mit einem Wert von 63 wird die Aktie jedoch als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI Analyse eine "Schlecht"-Einstufung.

Zusammenfassend zeigt die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und der RSI, dass die Collabos-Aktie derzeit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.