Endlich geschafft, Cocolonet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Der RSI der Cocolonet liegt bei 32,5 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 43,59 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von „Neutral“.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cocolonet-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 990,3 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 991 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,07 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (981,64 JPY) weist mit einer Abweichung von +0,95 Prozent eine ähnliche Bewertung aus. Insgesamt erhält die Cocolonet-Aktie daher eine Einschätzung im Bereich „Neutral“.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Cocolonet zeigt dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls auf ein „Neutral“-Rating hindeutet. Somit wird der Aktie von Cocolonet in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note „Neutral“ vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Cocolonet zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder besonders stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cocolonet. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von „Neutral“ bei der Analyse der Anleger-Stimmung.