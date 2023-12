Endlich geschafft, Clearwater Analytics Holdings?

Clearwater Analytics wurde in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge in den letzten beiden Wochen schließt. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "gut" einzustufen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bei Clearwater Analytics festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "neutral", da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs von Clearwater Analytics derzeit bei 17,31 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 19,35 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt dabei +11,79 Prozent, was zu einer Bewertung "gut" führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 19,67 USD, was einen Abstand von -1,63 Prozent bedeutet und somit zu einer "neutralen" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich hier eine Gesamtbewertung von "gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit betrachtet. Für Clearwater Analytics zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 42,64 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25, der sich auf die letzten 25 Tage bezieht, liegt mit einem Wert von 45,85 im neutralen Bereich. Somit erhält Clearwater Analytics in diesem Punkt ebenfalls eine "neutral" Bewertung.