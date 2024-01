Endlich geschafft, Cinemark?

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Cinemark-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 2 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat ergaben die Analysen 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 19,67 USD, was auf ein Potenzial von 41,08 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs hinweist und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Cinemark von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Cinemark besonders negativ diskutiert, mit überwiegend negativer Kommunikation an acht Tagen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung heute führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cinemark-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Cinemark.