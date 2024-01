Endlich geschafft, China Tianrui Automotive Interiors?

Die technische Analyse der China Tianrui Automotive Interiors-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,13 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,079 HKD liegt, was einer Abweichung von -39,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,07 HKD, wobei der letzte Schlusskurs um +12,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Tianrui Automotive Interiors-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht ist die China Tianrui Automotive Interiors-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,92 im Vergleich zum Branchen-KGV von 15,27. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von China Tianrui Automotive Interiors eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von China Tianrui Automotive Interiors bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die China Tianrui Automotive Interiors-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,73 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -5,07 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -24,66 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance mit einer Unterperformance von 33,29 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie von China Tianrui Automotive Interiors ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.