Endlich geschafft, China NT Pharma?

Das Anleger-Sentiment für China Nt Pharma bleibt neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und auch die Diskussionen in den sozialen Medien weder positiv noch negativ geprägt waren. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Aktienkurs von China Nt Pharma verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,08 Prozent, was eine Underperformance von -11,33 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Arzneimittel"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance mit -11,3 Prozent unter dem Durchschnittswert. Somit erhält China Nt Pharma in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass China Nt Pharma mit einem Wert von 4,22 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet und somit ein "Gut"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Das langfristige Stimmungsbild der Anleger und Investoren im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für China Nt Pharma, da die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass sowohl das Anleger-Sentiment, der Branchenvergleich Aktienkurs, die fundamentalen Kriterien als auch das langfristige Stimmungsbild ein "Neutral"-Rating für die Aktie von China Nt Pharma ergeben.