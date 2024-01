Endlich geschafft, China Evergrande?

Der Relative Strength Index (RSI) der China Evergrande-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 75 erreicht, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 67,65, was als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für China Evergrande.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv in den letzten Tagen. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Evergrande bei 0,98 HKD liegt, während die Aktie selbst bei 0,186 HKD notiert. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund des großen Abstands zum GD200 und zum GD50.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein eindeutiges Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war weder besonders hoch noch niedrig. Daher erhält die China Evergrande-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt negative Einschätzung für die China Evergrande-Aktie aufgrund des RSI-Ratings und der technischen Analyse, während das Anleger-Sentiment neutral ist.