Endlich geschafft, Central Pacific?

Die Central Pacific-Aktie hat in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen erhalten. Im Bereich der Dividendenrendite wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da sie mit 5,3 % niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,93 %. Das Sentiment und Buzz-Rating ist "Neutral", da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität im letzten Monat nicht signifikant war. In fundamentalen Kriterien wird die Aktie jedoch als "Gut" bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Branchenvergleich des Aktienkurses erhält die Central Pacific-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da sie mit einer Rendite von 2,12 % im Vergleich zur Branchendurchschnittsrendite von 0,71 % besser abschneidet, aber immer noch 6 % unter der durchschnittlichen Jahresperformance liegt.

