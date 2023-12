Endlich geschafft, Cato?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Cato-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI der letzten 7 Tage ist Cato hier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Cato-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig eine Aktie erscheint. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin. Mit einem Wert von 24,84 liegt das KGV von Cato unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einer Differenz von aktuellen 31 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie daher als "günstig" betrachtet und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Cato in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cato wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cato-Aktie mit 7,1 USD eine Entfernung von -10,47 Prozent vom GD200 (7,93 USD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 7,05 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Cato-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.