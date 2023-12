Endlich geschafft, CanaQuest Medical?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Canaquest Medical-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 54,3, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung für Canaquest Medical.

Die Anleger-Stimmung bei Canaquest Medical ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Canaquest Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,2 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,2299 USD liegt, was einer Abweichung von +14,95 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktie von Canaquest Medical eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Canaquest Medical-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungsfaktoren.