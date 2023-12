Endlich geschafft, Bunzl?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Bunzl wird laut Diskussionen auf sozialen Medien als positiv bewertet. In den Kommentaren der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die diskutierten Themen rund um das Unternehmen werden überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Aktie von Bunzl in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bunzl-Aktie beträgt 30, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen an, dass Bunzl überverkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Bunzl mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor liegt die Rendite der Bunzl-Aktie im vergangenen Jahr 2,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 6,44 Prozent, und Bunzl liegt aktuell 0,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

Die Dividendenrendite der Bunzl-Aktie beträgt 2,19 Prozent und liegt damit 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von unserer Redaktion.