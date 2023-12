Endlich geschafft, Brother IndustriesADR?

Der Aktienkurs von Brother Industries verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 23,25 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche durchschnittlich um 18,45 Prozent, was einer Outperformance von +4,8 Prozent für Brother Industries entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 14,03 Prozent, wobei Brother Industries um 9,22 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite von Brother Industries 2,82 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhielt die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Brother Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage aktuell bei 2229,67 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2387 JPY liegt, was einem Unterschied von +7,06 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhielt die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt dieser bei 2391,22 JPY, wobei der letzte Schlusskurs nur um -0,18 Prozent davon abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Brother Industries in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb das Unternehmen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.