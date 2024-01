Endlich geschafft, Broadside?

Die technische Analyse der Broadside-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,06 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0439 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -26,83 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,04 USD, was einer positiven Differenz von +9,75 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist für die Broadside-Aktie einen Wert von 47,56 auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 50,79 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Analyse, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das langfristige Stimmungsbild ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Betrachtung der Aktienkurse auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung der Broadside-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Analysen und dem Sentiment auf sozialen Plattformen.