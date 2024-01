Endlich geschafft, Brain Biotechnology Research and Information Network?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Brain Biotech als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und gibt diesen einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI7 für die Aktie von Brain Biotech liegt bei 36,26, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum bei 45,92 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength Index.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Brain Biotech derzeit bei 4,47 EUR. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 3,86 EUR lag und somit einen Abstand von -13,65 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,64 EUR, was einer Differenz von +6,04 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Brain Biotech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,33 Prozent erzielt. Dies ist im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -3,57 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -33,76 Prozent. Verglichen mit dem Durchschnitt des "Materialien"-Sektors von -3,57 Prozent liegt die Aktie von Brain Biotech ebenfalls um 33,76 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Brain Biotech in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.