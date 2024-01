Endlich geschafft, Bosun Tools?

Der Aktienkurs von Bosun hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,49 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Outperformance von +6,15 Prozent darstellt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,17 Prozent, wobei Bosun 6,32 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Bosun ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Bosun bei 0,45 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinen-Branche einen geringeren Ertrag von 1,06 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Bosun liegt bei 30,21, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,95, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für Bosun.

Die Anleger-Stimmung bei Bosun in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung mit einem "Gut"-Rating.