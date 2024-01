Endlich geschafft, Blue Water Vaccines?

In den letzten zwei Wochen wurde Onconetix von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Bezug und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Onconetix-Aktie liegt bei 46 und erhält daher eine "neutral" Bewertung. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 56,68, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Onconetix-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -74,27 Prozent aufweist, was zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -31,07 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "schlechtes" Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Onconetix-Aktie insgesamt mit einem "neutralen" Rating bewertet.