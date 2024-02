Endlich geschafft, Black Pearl Digital?

Net Digital hat in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Performance von -32,57 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 5,42 Prozent gestiegen sind, einer Underperformance von -37,99 Prozent entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 2,11 Prozent, wobei Net Digital 34,68 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird daher ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Net Digital beträgt 92,68, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,26, was einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Net Digital wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Net Digital ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den letzten beiden Wochen hervorgeht. Positivität dominierte die Gespräche in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.