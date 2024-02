Endlich geschafft, BioNeutra Global?

Bioneutra Global wird in verschiedenen Bewertungskategorien als "neutral" eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,25 liegt unter dem Branchendurchschnitt von 46,42, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 35, was ebenfalls als "neutral" bewertet wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 31,25 führt zu einer neutralen Einschätzung. Das Anleger-Sentiment zeigte keine starken positiven oder negativen Ausschläge und führte daher zu einer neutralen Bewertung. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Bioneutra Global um 49 Prozent darunter. In der "Persönliche Produkte"-Branche liegt die Rendite sogar um 45,77 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.

