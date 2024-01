Endlich geschafft, BioNTech?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert für Biontech bei 34,31, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung dieses Signals als "Neutral" betrachtet. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weiterhin als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Biontech festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ein "Neutral"-Rating für Biontech. Der GD200 liegt bei 99,88 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 101,25 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,37 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 92,65 EUR zeigt eine Abweichung von +9,28 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Biontech diskutiert wurde. Das Anleger-Stimmungsbarometer führt daher zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung für Biontech auf Basis des RSI, des Sentiments und der technischen Analyse, während das Anleger-Sentiment eher negativ ausfällt.