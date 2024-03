Endlich geschafft, Beijing Haohua Energy Resource?

Der Aktienkurs von Beijing Haohua Energy Resource hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt lediglich um 0,44 Prozent, was eine Outperformance von +15,53 Prozent für Beijing Haohua Energy Resource bedeutet. Im "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0,44 Prozent, was bedeutet, dass Beijing Haohua Energy Resource um 15,53 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Haohua Energy Resource liegt bei 46,88, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein positiver Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Haohua Energy Resource-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 6,25 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,34 CNH liegt, was einem Unterschied von +17,44 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei 7,02 CNH, was einem Unterschied von +4,56 Prozent entspricht. In diesem Fall ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Beijing Haohua Energy Resource in den letzten Monaten nur geringe Aktivität aufgewiesen hat, weshalb dafür die Einschätzung "Schlecht" vergeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Beijing Haohua Energy Resource somit als "Schlecht"-Wert bewertet.