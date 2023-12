Endlich geschafft, Beijing Energy International Holding?

Die Beijing Energy hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet und liegt nun 22,94 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -31,05 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing Energy liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 63 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber der Beijing Energy eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird ebenfalls als neutral bewertet, da die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigen und die Stimmungsänderung gering ist.

Insgesamt wird die Beijing Energy sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf den RSI und die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.