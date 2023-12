Endlich geschafft, Beijing Dabeinong?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Beijing Dabeinong in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Beijing Dabeinong eine Ausprägung von 50,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,09, was eine Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Beijing Dabeinong mit einer Rendite von -29,35 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,47 Prozent kommt, liegt Beijing Dabeinong mit 19,88 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Beijing Dabeinong liegt bei 0,68 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,7 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie für ihre Dividendenpolitik.