Endlich geschafft, Barrick Gold?

Die Analysteneinschätzung für Barrick Gold fällt insgesamt positiv aus, da 6 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und keine negativen Bewertungen vorliegen. Im vergangenen Monat gab es 4 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Bewertungen und keine negativen Einschätzungen, was zu einer kurzfristig positiven Gesamtbewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Barrick Gold liegt bei 29,81 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 45,21 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie positiv bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" hat Barrick Gold im letzten Jahr eine Rendite von 5,65 Prozent erzielt, was 23,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere jährliche Rendite -17,46 Prozent, und Barrick Gold liegt aktuell 23,11 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Dividendenrendite von Barrick Gold liegt derzeit bei 2,57 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,6 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Barrick Gold-Aktie bei 22,61 CAD verzeichnet, was zu einer negativen Bewertung führt, da der Aktienkurs bei 20,53 CAD liegt, was einem Abstand von -9,2 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 22,72 CAD unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren negativen Signal führt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie insgesamt negativ bewertet.