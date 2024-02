Endlich geschafft, Bandwidth?

In den letzten zwei Wochen wurde die Bandwidth-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass in diesem Zeitraum hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche hat die Bandwidth-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,24 Prozent erzielt. Dies steht im Kontrast zu einem Branchendurchschnitt von -3,72 Prozent, was einer Underperformance von -32,51 Prozent entspricht. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -13,81 Prozent, wobei die Bandwidth-Aktie um 22,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Langfristig gesehen wird die Bandwidth-Aktie laut Analystenmeinungen die Einschätzung "Gut" erhalten. Von insgesamt 5 Bewertungen entfallen 3 auf "Gut", 2 auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Bandwidth vor, jedoch wird das Kursziel der Aktie von Analysten auf 22,8 USD festgelegt. Dies würde einer zukünftigen Performance von 73,98 Prozent entsprechen und führt daher zur Gesamteinstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Kursbewegungen einer Aktie in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Bandwidth liegt bei 70,29 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,83 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".