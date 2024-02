Endlich geschafft, BANDAI NAMCO Holdings?

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Bandai Namco liegt der RSI bei 56,04, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 51 für die Bandai Namco, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bandai Namco daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Bandai Namco wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, da eine negative Änderung identifiziert wurde. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht ist die Bandai Namco mit einem Kurs von 3008 JPY inzwischen +1,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -4,33 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 26,54 und liegt mit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Freizeitausrüstung & Produkte) von 224. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.