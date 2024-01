Endlich geschafft, Automatic Data Processing?

Der Aktienkurs von Automatic Data Processing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,09 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 15,83 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 7,04 Prozent, wobei Automatic Data Processing aktuell 6,96 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Automatic Data Processing liegt bei 23,62, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Investoren, die in die Aktie von Automatic Data Processing investieren, können bei einer Dividendenrendite von 2,4 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,78 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Automatic Data Processing derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 des Wertes liegt bei 230,91 USD, während der Kurs der Aktie bei 235,95 USD um +2,18 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 230,63 USD, was einer Abweichung von +2,31 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Automatic Data Processing in der technischen Analyse das Rating "Neutral".