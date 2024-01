Endlich geschafft, Aurora Cannabis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei Werten zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienkurs als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI der Aurora Cannabis liegt bei 42,86, was einer Einstufung als "neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,34 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

Das Sentiment und Buzz im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Aurora Cannabis zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "gut"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für die Aurora Cannabis-Aktie ist derzeit "neutral", basierend auf 0 "gut", 2 "neutral" und 0 "schlecht" Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 8,46 Prozent hin, was einer "gut"-Empfehlung entspricht.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung gegenüber Aurora Cannabis in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch größtenteils positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" für die Anlegerstimmung führt. Somit erhält Aurora Cannabis von der Redaktion insgesamt eine "neutral"-Bewertung.

Sollten Aurora Cannabis Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Aurora Cannabis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aurora Cannabis-Analyse.

Aurora Cannabis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...