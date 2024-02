Endlich geschafft, Asia Tele-Net and?

Die Asia Tele-net & hat eine Dividendenrendite von 3,37 Prozent, was 3,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,54 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Diskussionsintensität über die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität im Netz und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Bezug auf den Aktienkurs hat die Asia Tele-net & im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,74 Prozent erzielt, was 7,23 Prozent über dem Durchschnitt von -7,97 Prozent im Industrie-Sektor liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Aktie mit einer Rendite von -9,29 Prozent um 8,55 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Asia Tele-net & einen Wert von 100 für den RSI7 und 55,56 für den RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

