Endlich geschafft, Arrow Electronics?

Die Diskussionen über Arrow Electronics in den sozialen Medien zeigen ein klares Stimmungsbild und Einschätzungen zu dem Unternehmen. In den letzten beiden Wochen überwogen dabei positive Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird demnach als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Arrow Electronics derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 125,09 USD, während der Kurs der Aktie (124,17 USD) um -0,74 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +4,78 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Arrow Electronics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,67 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite um 12,31 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Arrow Electronics jedoch mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11546,52 Prozent. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die technische Analyse zeigen insgesamt eine positive Einschätzung des Unternehmens, während die niedrige Dividendenrendite zu einer weniger positiven Bewertung führt.