Endlich geschafft, Ares Commercial Real Estate?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für Ares Commercial Real Estate Corp beträgt der aktuelle RSI-Wert 45,59, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 44, was ebenfalls als neutral interpretiert wird.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Ares Commercial Real Estate Corp derzeit um 5,64 Prozent vom gleitenden 50-Tage-Durchschnitt entfernt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +4,22 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In den letzten zwölf Monaten ergaben sich aus 2 Analystenbewertungen für die Aktie von Ares Commercial Real Estate Corp ein neutrales Rating. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 10,25 USD, was eine potenzielle Steigerung um 1,28 Prozent vom aktuellen Schlusskurs bedeutet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und neutrale Themen bezüglich Ares Commercial Real Estate Corp. Basierend auf der Anlegerstimmung wird die Aktie daher als angemessen bewertet und als "Gut" eingestuft.