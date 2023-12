Endlich geschafft, Anhui Andeli Department Store?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Anhui Anfu Battery beträgt 58,55, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Neutral".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Anhui Anfu Battery beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Anhui Anfu Battery eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Anhui Anfu Battery eine Performance von 3,17 Prozent, was eine Outperformance von +4,35 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Anhui Anfu Battery ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Aufgrund des neutralen Interesses in den letzten Tagen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.