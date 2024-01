Endlich geschafft, Angi Homeservices?

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Angi in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte auch einen negativen Trend. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Aktivität der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Angi weniger diskutiert als üblich und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Angi-Aktie einen Wert von 57,14, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 54,14, was ebenfalls auf eine Einstufung als "Neutral" hindeutet. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Angi. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Angi-Aktie ein Durchschnitt von 2,55 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,31 USD, was einem Rückgang von 9,41 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 2,28 USD weist hingegen nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs (+1,32 Prozent) auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Angi-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.