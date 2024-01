Endlich geschafft, Anchorstone?

Derzeit schüttet Anchorstone niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 6,34 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,34 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Anchorstone von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu der Einstufung "Neutral" der Anleger-Stimmung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 61,11, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,43, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Zusammen ergibt sich daher ein Rating "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anchorstone derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,07 HKD, womit der Kurs der Aktie (0,057 HKD) um -18,57 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,06 HKD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".