Endlich geschafft, Anaconda Mining?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings diskutierten die Anleger vermehrt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Signal Gold. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Rahmen der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI für Signal Gold liegt derzeit bei 33,33, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Daher wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Bei Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine "Neutral"-Einstufung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen für die Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden Diskussionsintensität und Stimmungsänderung betrachtet. Bei Signal Gold zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch negativ tendiert, wodurch die Redaktion zu einer "Schlecht"-Bewertung gelangt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass Signal Gold derzeit -3,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -38,64 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.