Endlich geschafft, Aml3d Pty Ltd?

Die technische Analyse der Aml3d-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,08 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,077 AUD weicht somit um -3,75 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 0,09 AUD liegt der letzte Schlusskurs darunter (-14,44 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Aml3d-Aktie ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt keine signifikante Tendenz erkennen, wodurch ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Aml3d-Aktie resultiert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aml3d-Aktie auf kurzfristiger Basis mit einem RSI von 70 als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 55,81, was zu einer "Neutral"-Einstufung im Gegensatz zum kurzfristigen RSI führt. Somit erhält die Aml3d-Aktie auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Aml3d in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigten sich weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Damit ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und die Auswertung von Sentiment und Buzz, dass die Aml3d-Aktie aktuell eine "Neutral"-Bewertung erhält, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich der Anleger-Stimmung und Diskussionsintensität.