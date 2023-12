Endlich geschafft, American Rare Earths?

Weitere Suchergebnisse zu "American Rare Earths":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei American Rare Earths eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der American Rare Earths derzeit bei 0,16 AUD liegt, was auch dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,15 AUD, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber American Rare Earths. Es gab neun positive und drei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält American Rare Earths daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger.

Der Relative Strength Index (RSI) für American Rare Earths liegt bei 40 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 48,72, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie.