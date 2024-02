Endlich geschafft, AmeraMex International?

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Ameramex betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Ameramex in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Ameramex zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Ameramex liegt derzeit bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Ameramex-Aktie beträgt derzeit 0,19 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,15 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ameramex auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.