Endlich geschafft, Alumasc?

Alumasc Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,98 Prozent erzielt, was zu einer Outperformance von +11,53 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Bauprodukte"-Branche führte. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 7,7 Prozent, wobei Alumasc um 10,29 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Alumasc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung ergibt daher ein "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Alumasc durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Alumasc sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.