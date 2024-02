Endlich geschafft, Alstom?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Aktienkurs von Alstom verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,28 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, bedeutet dies eine Underperformance von -15,28 Prozent für Alstom. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnete, lag Alstom um 15,28 Prozent darunter. Diese Unterperformance in beiden Branchen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Alstom liegt bei 7,27, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, steht bei 51, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Alstom daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Alstom ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, allerdings überwogen in den letzten Tagen die negativen Themen. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Analytische Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit drei negativen und keinen positiven Signalen. Zusammenfassend ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Schlecht" Signal.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom 33, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Daher wird Alstom aus fundamentalen Gesichtspunkten weder als unterbewertet noch überbewertet eingestuft, und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.