Endlich geschafft, Ajisen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Ajisen China liegt der RSI bei 36,36, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 30 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ajisen China liegt derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,12 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 53 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 25, weshalb der Titel als unterbewertet gilt und dementsprechend als "Gut" eingestuft wird.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um Ajisen China diskutiert, weshalb die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Ajisen China wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Ajisen China somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Punkt.